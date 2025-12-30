В Рязанской области ликвидировали несанкционированную свалку
Специалисты управления в сентябре проверили участок площадью 0,177 га в рабочем поселке Сапожок. Они обнаружили, что на территории складировали строительные и твердые коммунальные отходы, в том числе доски, бетон, кирпичи, картонную тару, пакеты с неустановленным содержимым. Результат проведенных исследований показал наличие химико-токсикологического загрязнения почвы. В декабре стало известно, что администрация Сапожковского района ликвидировала свалку после ранее объявленного предостережения.
