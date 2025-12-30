В Рязани осудили курьера телефонных мошенников

Установлено, что в сентябре 2025 года осужденный, выполняя роль «курьера», похитил денежные средства у 74-летней рязанки на общую сумму 2 млн 300 тысяч рублей. Вину фигурант признал, в содеянном раскаялся, добровольно возместил ущерб в размере 200 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

