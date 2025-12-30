В Рязани изменится движение троллейбусов № 5 и № 12 из-за ремонтных работ

С 30 декабря с 09:30 в Рязани временно закрыли движение троллейбусов № 5 и № 12 после перекрестка улиц Дзержинского и Гагарина в сторону Семашко. Об этом сообщила мэрия города. На данном участке дороги будут проводиться ремонтные работы МП «Водоканал». Троллейбусы маршрута № 5 будут следовать через улицу Дзержинского, а № 12 — изменят маршрут и будут двигаться с улицы Полетаева через улицу Дзержинского. Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

