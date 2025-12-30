Рязань
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
Вчера 13:05
3 662
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
761
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
1 051
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 540
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В 2026 году в Рязани подорожает стоимость школьного питания
С 1 января 2026 года бесплатное питание для учеников 1-4 классов, а также льготное питание для школьников 5-11 классов будет стоить 115,49 рубля. Льготный полдник для учеников 1-11 классов составит 42,92 рубля. «Основное» платное питание для учащихся будет стоить 115,49 рубля. Альтернативный платный завтрак обойдется в 87,95 рублей, альтернативный обед — 104,47 рубля, платный полдник — 42,92 рубля. Как объяснили в мэрии, изменения необходимы «для сохранения качества школьного питания в текущих условиях инфляции».

В 2026 году в Рязани подорожает стоимость школьного питания. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С 1 января 2026 года бесплатное питание для учеников 1-4 классов, а также льготное питание для школьников 5-11 классов будет стоить 115,49 рубля.

Льготный полдник для учеников 1-11 классов составит 42,92 рубля. «Основное» платное питание для учащихся будет стоить 115,49 рубля.

Альтернативный платный завтрак обойдется в 87,95 рублей, альтернативный обед — 104,47 рубля, платный полдник — 42,92 рубля.

Как объяснили в мэрии, изменения необходимы «для сохранения качества школьного питания в текущих условиях инфляции».