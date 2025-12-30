В 2026 году в Рязани подорожает стоимость школьного питания

С 1 января 2026 года бесплатное питание для учеников 1-4 классов, а также льготное питание для школьников 5-11 классов будет стоить 115,49 рубля. Льготный полдник для учеников 1-11 классов составит 42,92 рубля. «Основное» платное питание для учащихся будет стоить 115,49 рубля. Альтернативный платный завтрак обойдется в 87,95 рублей, альтернативный обед — 104,47 рубля, платный полдник — 42,92 рубля. Как объяснили в мэрии, изменения необходимы «для сохранения качества школьного питания в текущих условиях инфляции».

