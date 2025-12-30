Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за опасной погоды
В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток.
Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за опасной погоды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в регионе 30 декабря будет облачно, местами снег. Гололедица. Температура воздуха по области ночью −10…−5°С, днём −8…−3°С.
В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток.