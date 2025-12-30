Рязанцам рассказали о погоде 31 декабря
В области будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. На дорогах — гололедица. Ветер прогнозируют переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит −13…−8°С, днем — −11…−6°С.
Рязанцам рассказали о погоде 31 декабря. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
