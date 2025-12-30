Роструд назвал самые востребованные профессии в России

В России наиболее популярными остаются рабочие специальности. Об этом сообщает Роструд в своем Telegram-канале. По данным ведомства, по числу вакансий от работодателей лидируют швеи, водители, монтажники, электросварщики и врачи.

В России наиболее популярными остаются рабочие специальности. Об этом сообщает Роструд в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, по числу вакансий от работодателей лидируют швеи, водители, монтажники, электросварщики и врачи. Больше всего предложений для швей зафиксировано в Московской области: на регион приходится 43% всех вакансий в легкой промышленности.

Профессия монтажника особенно востребована в Ленинградской и Амурской областях, Татарстане, Москве, Тюменской области и Краснодарском крае. Спрос на водителей есть во всех регионах страны, однако наибольший дефицит кадров отмечают в Волгоградской, Московской и Самарской областях.