Россияне смогут увидеть в новогоднюю ночь полярное сияние

В новогоднюю ночь россияне смогут стать свидетелями полярных сияний и слабых магнитных бурь. Об этом сообщили в телеграм-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)». По расчетам астрономов, в это время на Землю воздействуют два фактора: небольшая корональная дыра на Солнце и край плазменного облака, выброшенного во время недавних солнечных вспышек. Наибольшие шансы увидеть это полярное сияние будут в северных и северо-западных регионах страны. В центральной части России вероятность увидеть сияния составляет около 20%. Однако для южных регионов это будет довольно проблематично.

Фото: Telegram-канал «RZNASTRO | Раздаем космос».