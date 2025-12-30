Россиянам посоветовали отказаться от звонков с поздравлениями в новогоднюю ночь

Отказаться от телефонных поздравлений в новогоднюю ночь россиянам посоветовал эксперт РОЦИТ Илья Гогуа. Об этом он рассказал «Абзацу». По словам специалиста, в праздничные часы возможны перегрузка телефонной связи и замедление мобильного интернета, поэтому лучше перенести звонки на другое время.

По словам специалиста, в праздничные часы возможны перегрузка телефонной связи и замедление мобильного интернета, поэтому лучше перенести звонки на другое время. Оптимальными вариантами он назвал 30 декабря, дневное время 31 декабря или уже 1 января.

Эксперт отметил, что если поздравить близких принципиально важно, перенос даты разговора не является проблемой. В качестве альтернативы он предложил заранее отправить отложенное сообщение в мессенджере, особенно если родственники или друзья находятся в другом регионе или за границей.

При этом Гогуа подчеркнул, что рекомендации касаются именно мобильной связи — домашний Wi-Fi, как правило, работает стабильнее. Тем, кто планирует встречи с друзьями после боя курантов, он также посоветовал заранее согласовать маршрут.