Россиян призвали отказаться от новогодних каникул

С таким предложением выступил академик РАН, зампред Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости. Академик заявил, что россияне должны выйти на работу уже 2 января. Онищенко считает такое решение «самым лучшим способом провести новогодние каникулы». Зампред также призвал россиян не уезжать на новогодние праздники в дальнее зарубежье. «Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться», — заявил эксперт.

