Итоги года New
Публикации
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
Вчера 13:05
3 456
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
751
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
1 032
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 528
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Путин поздравил Трампа с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее глава российского государства направил Трампу рождественское поздравительное послание. Затем президенты лично обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников во время телефонного разговора, который состоялся 28 декабря.

Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Путин и Дональд Трамп пожелали счастья и благополучия народам России и США.