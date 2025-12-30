Путин поздравил Трампа с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее глава российского государства направил Трампу рождественское поздравительное послание. Затем президенты лично обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников во время телефонного разговора, который состоялся 28 декабря.

Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Путин и Дональд Трамп пожелали счастья и благополучия народам России и США.