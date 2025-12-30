Путин подписал указ о спецсборах резервистов
Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных сборах россиян, пребывающих в мобилизационном людском резерве, для защиты критических важных объектов. Об этом сообщило 30 декабря РИА Новости. Перечень таких объектов определит правительство.
