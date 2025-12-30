Рязань

Песков заявил об ужесточении позиции России по переговорам после атаки БПЛА
Россия ужесточит переговорную позицию по Украине после атаки беспилотника на резиденцию президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, произошедшее является террористическим актом, направленным на срыв переговорного процесса. Песков подчеркнул, что атака была направлена не только против президента России, но и против президента США Дональда Трампа, который предпринимает усилия по мирному урегулированию.

Представитель Кремля отметил, что информация о местонахождении Владимира Путина в текущих условиях, с учетом произошедшего, не подлежит публичному обсуждению.

Песков также заявил, что Владимир Зеленский пытается отрицать факт атаки, а ряд западных СМИ, по его словам, «подыгрывают киевскому режиму», распространяя утверждения о том, что инцидента не было. Он назвал такие заявления безумными.

Говоря о последствиях, пресс-секретарь президента отметил, что дипломатический ответ будет заключаться в ужесточении переговорной позиции России. Военные же, по его словам, «знают, как, чем и когда отвечать».