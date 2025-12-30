Диетолог предупредила россиян об опасности холодца

Употребление холодца может повысить риск ожирения и ряда хронических заболеваний. Об этом РИА Новости сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. По словам специалиста, традиционный холодец содержит большое количество насыщенных жиров и соли, что при регулярном употреблении может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта и суставов, а также сахарного диабета второго типа.

Диетолог также отметила, что распространенное мнение о пользе холодца для суставов, связок и кожи не совсем корректно. Пищевой коллаген в процессе пищеварения расщепляется до аминокислот и не влияет напрямую на синтез собственного коллагена в организме.

Здоровым людям холодец есть можно, но в умеренном количестве: не более 100-150 граммов. В качестве более полезной альтернативы Стародубова рекомендовала заливное из нежирного мяса или рыбы с добавлением овощей и зелени.