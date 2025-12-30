«АвтоВАЗ» в январе поднимет цены на автомобили
Отмечается, что стоимость проиндексируют в среднем на 0,5% по модельному ряду. Несмотря на общую индексацию цен, «АвтоВАЗ» снизит начальную стоимость моделей Aura и Largus на 14% и 3,8% соответственно. Кроме того, в 2026-м компания начнет продажи новой Lada Vesta Sport.
Фото: Lada