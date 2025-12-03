В Рязанской области внедорожник слетел с дороги и перевернулся в поле
ДТП произошло вечером 2 декабря на 60-м километре дороги «Рязань-Ряжск» в Старожиловском районе. 67-летний москвич, управляя автомобилем Suzuki, не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадала 66-летняя женщина-пассажир. Ее госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязанской области внедорожник слетел с дороги и перевернулся в поле. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
