В Рязани из-за коммунальной аварии изменили движение общественного транспорта
На улице Мервинской проводят аварийный ремонт канализационного коллектора. Из-за этого изменено движение общественного транспорта: маршруты №№ 42, 7, 7а, 15, 95 в прямом и обратном направлении следуют по улице Западной; маршрут № 47 при движении в сторону поселка Дягилево следует по улице Западной, в обратном пути — по улицам Крупской, Полина, далее по Московскому шоссе. Изменения действуют до окончания ремонтных работ.
В Рязани из-за коммунальной аварии изменили движение общественного транспорта. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.
На улице Мервинской проводят аварийный ремонт канализационного коллектора. Из-за этого изменено движение общественного транспорта:
- маршруты №№ 42, 7, 7а, 15, 95 в прямом и обратном направлении следуют по улице Западной;
- маршрут № 47 при движении в сторону поселка Дягилево следует по улице Западной, в обратном пути — по улицам Крупской, Полина, далее — по Московскому шоссе.
Изменения действуют до окончания ремонтных работ.
Ранее стало известно, что в Рязани затопило улицу Мервинскую. Местные жители сообщали, что общественный транспорт изменил движение.