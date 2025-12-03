В Рязани из-за коммунальной аварии изменили движение общественного транспорта

На улице Мервинской проводят аварийный ремонт канализационного коллектора. Из-за этого изменено движение общественного транспорта: маршруты №№ 42, 7, 7а, 15, 95 в прямом и обратном направлении следуют по улице Западной; маршрут № 47 при движении в сторону поселка Дягилево следует по улице Западной, в обратном пути — по улицам Крупской, Полина, далее по Московскому шоссе. Изменения действуют до окончания ремонтных работ.