В Рязани затопило улицу Мервинскую

Прорыв произошел вечером 30 ноября. Жители обратились в «Водоканал», те сообщили, что заявка уже есть. Улицу залило сточными водами — проезжая часть и пешеходные дорожки залиты канализацией.