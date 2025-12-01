В Рязани затопило улицу Мервинскую
Прорыв произошел вечером 30 ноября. Жители обратились в «Водоканал», те сообщили, что заявка уже есть. Улицу залило сточными водами — проезжая часть и пешеходные дорожки залиты канализацией.
Фото: telegram-канал «Топор Рязань»