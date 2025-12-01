Рязань
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
478
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
676
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 208
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
888
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В Рязани затопило улицу Мервинскую
Прорыв произошел вечером 30 ноября. Жители обратились в «Водоканал», те сообщили, что заявка уже есть. Улицу залило сточными водами — проезжая часть и пешеходные дорожки залиты канализацией.

В Рязани затопило улицу Мервинскую. Об этом сообщают читатели РЗН. Инфо.

Прорыв произошел вечером 30 ноября. Жители обратились в «Водоканал», те сообщили, что заявка уже есть.

Улицу залило сточными водами — проезжая часть и пешеходные дорожки залиты канализацией.

Фото: telegram-канал «Топор Рязань»