Рязанцев предупредили о ремонте дорог возле Московского шоссе

В Рязани на участке Мервинской улицы перекопали дорогу. Информация о ремонте дорог появилась на «Яндекс Картах». Местные жители сообщают о том, что общественный транспорт изменил движение. Рязанцев призывают внимательнее планировать свой маршрут.