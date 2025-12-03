В рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» рязанские школьники начали изучать основы управления дронами

В центре военно-патриотического воспитания «Зарница» состоялась профильная смена «Архипелаг времени». Она была посвящена беспилотным авиационным системам в соответствии с задачами профильного национального проекта, ориентированного на подготовку кадров для области беспилотных технологий. Участниками смены стали более 80 рязанских школьников, которые обучаются в кружках «БАС», созданных в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Они прослушали курс лекций по основам военной подготовки и управлению дронами. Полученные знания отработали на практических занятиях.

В рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» рязанские школьники изучают основы управления дронами. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

В центре военно-патриотического воспитания «Зарница» состоялась профильная смена «Архипелаг времени». Она была посвящена беспилотным авиационным системам в соответствии с задачами профильного национального проекта, ориентированного на подготовку кадров для области беспилотных технологий.

Участниками смены стали более 80 рязанских школьников, которые обучаются в кружках «БАС», созданных в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Они прослушали курс лекций по основам военной подготовки и управлению дронами. Полученные знания отработали на практических занятиях.

В настоящее время в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в регионе созданы практические центры в 17 школах области и колледже электроники. Благодаря этому более 1000 учеников и студентов могут изучать основы работы с дронами.

По словам губернатора Павла Малкова, Рязанская область стала одним из первых субъектов в стране, где начали внедрять такие программы при поддержке федерального центра.

«Очень перспективное направление, которое, во-первых, просто интересно детям, а во-вторых, очень востребовано на рынке труда. Это программы, которые мы будем только расширять, и ряд других смежных направлений, которые сейчас тоже интересны и востребованы», — сказал Павел Малков.