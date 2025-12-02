Рязанцы заметили, что на месте спиленных из-за болезни деревьев появился асфальт

Речь идет об улице Горького. Рязанец отметил, что после вырубки деревьев территория оказалась «закатана в асфальт» и «облысела».

Рязанцы заметили, что на месте спиленных из-за болезни деревьев появился асфальт. Жители опубликовали фотографии под постами губернатора Павла Малкова.

Речь идет об улице Горького. Рязанец отметил, что после вырубки деревьев территория оказалась «закатана в асфальт» и «облысела».

Напомним, в октябре 2025 года в центре Рязани вырубили деревья.

Работы по валке проводились на улицах Ленина и Горького. Как сообщали в горадминистрации, деревья невозможно спасти, на них обнаружили заражение ясеневой изумрудной златкой.