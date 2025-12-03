В Рязанской области фура застряла на обочине

На трассе возле деревни Самуиловка Рязанской области произошла авария. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Автоклуб Касимов». По словам местных жителей, на место происшествия прибыли сотрудники ГАИ. По предварительным данным, фура съехала с дороги и застряла на обочине. Подробности уточняются.