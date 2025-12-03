Рязанская бригада восстановила отопление в соцобъекте Херсонской области

В Херсонской области продолжается работа рязанских бригад коммунальных служб по ремонту инженерных коммуникаций в регионе. В частности, сотрудники МУП РМПТС активно восстанавливают теплоснабжение для социально значимых объектов, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Бригада под руководством Владимира Кудинова провела ремонтные работы системы отопления в спортивном зале Чаплинского центра детского и юношеского творчества. Специалисты осуществили комплексное обследование системы, составили смету и приобрели необходимые материалы. В результате проведенных работ был смонтирован новый трубопровод. На данный момент отопительная система полностью заполнена и введена в эксплуатацию, что обеспечивает спортивный зал необходимым теплом.

Фото: министерство ТЭК и ЖКХ по региону