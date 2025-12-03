Рязанец пришел поздравить сына с днем рождения, а его чуть не убил ухажер жены

В селе Маково Михайловского района полицейские предотвратили конфликт с возможными тяжкими последствиями. 59-летний местный житель обратился в полицию, что в доме его знакомой нетрезвый мужчина угрожает ему убийством с ножом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

На вызов прибыл участковый, который обезвредил 32-летнего агрессивного мужчину и изъял у него кухонный нож. В доме в момент инцидента находились женщина и ее ребенок.

По данным полиции, конфликт произошел на фоне употребления алкоголя. Новый сожитель хозяйки приревновал женщину к бывшему партнеру, который пришел поздравить ребенка с днем рождения, и после ссоры стал угрожать гостю расправой.

В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.