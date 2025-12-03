Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
Чтв, 04
Птн, 05
ЦБ USD 77.96 0.5 04/12
ЦБ EUR 90.59 0.74 04/12
Нал. USD 79.20 / 79.20 03/12 18:15
Нал. EUR 91.76 / 92.87 03/12 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
703
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
851
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 456
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 032
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам напомнили, что делать в случае взлома аккаунта на «Госуслугах»
Для восстановления доступа сначала нужно сбросить пароль. Если злоумышленники успели сменить контактные данные, то можно вернуть аккаунт через приложение банка-партнера или позвонить на горячую линию «Госуслуг». После восстановления доступа россиянам рекомендовали проверить и обновить личные данные, если их изменили, нужно изучить историю запросов на выплаты или подачу заявлений. Кроме того, стоит запросить кредитную историю, чтобы проверить, не оформили ли мошенники займы. Если аферисты успели сделать что-то от вашего имени, необходимо обратиться в полицию и сообщить о произошедшем в банки.

Россиянам напомнили, что делать в случае взлома аккаунта на «Госуслугах». Об этом 3 декабря сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД.

Для восстановления доступа сначала нужно сбросить пароль. Если злоумышленники успели сменить контактные данные, то можно вернуть аккаунт через приложение банка-партнера или позвонить на горячую линию «Госуслуг».

После восстановления доступа россиянам рекомендовали проверить и обновить личные данные. Если их изменили, нужно изучить историю запросов на выплаты или подачу заявлений.

Кроме того, стоит запросить кредитную историю, чтобы проверить, не оформили ли мошенники займы.

Если аферисты успели сделать что-то от вашего имени, необходимо обратиться в полицию и сообщить о произошедшем в банки, где открыты счета.

Защитить аккаунт после восстановления поможет двухфакторная аутентификация и добавление в настройки безопасности доверенного контакта, добавили в МВД.