Россиянам напомнили, что делать в случае взлома аккаунта на «Госуслугах»

Россиянам напомнили, что делать в случае взлома аккаунта на «Госуслугах». Об этом 3 декабря сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД.

Для восстановления доступа сначала нужно сбросить пароль. Если злоумышленники успели сменить контактные данные, то можно вернуть аккаунт через приложение банка-партнера или позвонить на горячую линию «Госуслуг».

После восстановления доступа россиянам рекомендовали проверить и обновить личные данные. Если их изменили, нужно изучить историю запросов на выплаты или подачу заявлений.

Кроме того, стоит запросить кредитную историю, чтобы проверить, не оформили ли мошенники займы.

Если аферисты успели сделать что-то от вашего имени, необходимо обратиться в полицию и сообщить о произошедшем в банки, где открыты счета.

Защитить аккаунт после восстановления поможет двухфакторная аутентификация и добавление в настройки безопасности доверенного контакта, добавили в МВД.