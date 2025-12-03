Названо число рязанских водителей, имеющих скидку по ОСАГО за безаварийную езду

По данным исследования, число водителей, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, выросло во всех регионах РФ. В Рязанской области скидку за безаварийную езду по ОСАГО имеют 46,1% водителей. Отмечается, что это выше среднего по стране показателя 39,6%.