Названо число рязанских водителей, имеющих скидку по ОСАГО за безаварийную езду
По данным исследования, число водителей, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, выросло во всех регионах РФ. В Рязанской области скидку за безаварийную езду по ОСАГО имеют 46,1% водителей. Отмечается, что это выше среднего по стране показателя 39,6%.
Названо число рязанских водителей, имеющих скидку по ОСАГО за безаварийную езду. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков.
