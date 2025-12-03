Названа сумма, в которую россиянам обойдется покупка елки и набора украшений

В этом году потратить придется в среднем в 4808 рублей. Спрос из года в год на новогоднюю атрибутику увеличивается: на елки за год он вырос на 11%, гирлянды — на 5%, а на елочные игрушки — на 7%.

