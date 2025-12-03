Рязань
ХК «Рязань-ВДВ» сыграет с командами из Кургана и Омска
ХК «Рязань-ВДВ» сыграет с командами из Кургана и Омска. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что в рамках Чемпионата России ХК «Рязань-ВДВ» провел 29 матчей, набрав 34 очка, что позволяет команде находиться в зоне Плей-офф. В матче против тюменского Рубина, который прошел 1 декабря, рязанцы заработали одно очко, уступив противнику в напряженной серии буллитов.

Впереди у Рязань-ВДВ еще 2 домашних матча, после которых команда отправится на выездную серию. В среду, 3 декабря в 19:00 сыграем с командой Зауралье из Кургана, а в пятницу в 7 вечера состоится матч Рязань-ВДВ — Омские крылья.

Все матчи пройдут во Дворце спорта Олимпийский. Билеты можно приобрести в кассе ледового дворца, а также по ссылке.

Возрастное ограничение 0+