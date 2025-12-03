Эксперты рассказали, на каких машинах россияне ездят дольше всего

Владельцы автомобилей в России дольше всего сохраняют транспортные средства французского и чешского производства. Об этом сообщило издание «Известия», ссылаясь на данные экспертов «Автотеки», которые проанализировали базу объявлений с автомобилями не старше 10 лет. Согласно исследованиям, в среднем первый владелец меняет автомобиль спустя четыре года. Французские машины остаются у первого владельца чуть дольше — 4,6 года. Чешские — переходят к новому владельцу через 4,4 года, южнокорейские, японские и американские — через 4,3 года, а российские — через 4 года. Из французских моделей дольше всего служат Renault (4,7 года), Citroen (4,1 года) и Peugeot (3,9 года). Лучшими в этой категории стали Renault Sandero и Peugeot 408, которые остаются у одного владельца в среднем 5,4 года. Также выделяются Renault Sandero Stepway (5,1 года) и Citroen C4 (4,9 года). В России чешские автомобили представлены в основном маркой Skoda, которая остаётся у владельцев в среднем 4,4 года. Наибольший срок владения— у Skoda Yeti (5,8 года), Rapid (4,7 года) и Octavia (4,4 года). Среди южнокорейских машин средний срок владения составляет 4,4 года для Hyundai и 4,3 года для Kia. Наиболее долго остаются у первого владельца Hyundai ix35 (6,3 года), Hyundai i40 (4,9 года) и Hyundai Creta (4,8 года). Модели Kia Soul и Kia Rio служат 4,7 года.

