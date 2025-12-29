За ночь над регионами РФ сбили 89 украинских БПЛА

В ночь на 29 декабря силами ПВО сбито и перехвачено 89 украинских БПЛА: 49 — над Брянской областью, 18 — над Новгородской областью, 11 — над Адыгеей, 7 — над Краснодарским краем, по 1 — над Азовским морем, Орловской, Ростовской и Смоленской областями.