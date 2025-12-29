Рязань
За неделю в Рязанской области потушили 16 пожаров, один человек погиб
