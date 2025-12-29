За неделю в Рязанской области потушили 16 пожаров, один человек погиб

За прошедшую неделю в Рязанской области ликвидировали 16 пожаров, из которых 9 произошли по техногенным причинам, а 7 — из-за загораний мусора. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. В результате огнем уничтожены и повреждены 8 строений и 3 единицы техники. Уточняется, что на пожаре в рабочем посёлке Сапожок Сапожковского района 23 декабря мужчину 1961 года рождения госпитализировали с травмами. Также в Рязани 26 декабря при пожаре спасли женщину 1974 года рождения, но мужчина 1971 года рождения не выжил. Отмечается, что на водных объектах области происшествий за отчетный период не зарегистрировано.

