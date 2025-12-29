В Тыве подросток напал на бывшего одноклассника во время новогодней елки

В Тыве подросток напал на бывшего одноклассника во время новогодней елки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, трагедия произошла в СОШ № 1 в селе Кызыл-Мажалык. Во время школьной елки на 17-летнего ученика напали с ножом.

Молодой человек погиб на месте.

Нападавшим оказался его бывший одноклассник. Подросток пришел в учебное заведение и устроил конфликт с погибшим, в ходе словесной перепалки он достал нож.

Нападавшего задержали. МВД по республике Тыва возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).