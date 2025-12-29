В Рязанской области изъяли более 900 пиротехнических изделий

В Рязанской области полицейские усилили борьбу с незаконной продажей пиротехники в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В рамках рейдов выявлены несколько нарушений правил торговли пиротехническими изделиями.
В пятницу и выходные дни полицейские зафиксировали пять случаев нарушения. В частности, в Ряжске на рынке у частного лица изъяли 210 единиц пиротехники. В отношении нарушителя возбуждено административное производство за осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации.
Также в Касимове в магазине, торгующем рыболовными принадлежностями, выявили факт неправомерной продажи пиротехники. В Рязани на улице Гоголя у гражданина изъяли 290 единиц пиротехнических изделий, которые он продавал с лотка.
В общей сложности в ходе рейдов полицейские изъяли более 910 единиц пиротехники.
Фото: Рязанская полиция