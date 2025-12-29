В Рязани прошла благотворительная акция «Мишкопад»

В пятницу, 26 декабря, в ДС «Олимпийский» состоялся заключительный матч 2025 года Хоккейного клуба «Рязань-ВДВ», который представляет регион в Чемпионате России по хоккею. Рязанцы одержали победу над воронежским «Бураном» со счетом 2:1. В конце встречи в «Олимпийском» прошла ежегодная благотворительная акция «Мишкопад». В этом году ее провели совместно с Рязанским Фондом помощи детям. Фонд занимается развитием системной благотворительности в регионе и помогает тяжелобольным рязанским детям. Волонтеры Валерия Настопырева и Тимофей Чикин провели традиционную благотворительную Ярмарку Спасения.

В субботу, 27 декабря, хоккеисты ХК «Рязань-ВДВ» вместе с представителями фонда, Дедом Морозом и Снегурочкой отправились в Рязанскую областную детскую клиническую больницу, где вручили игрушки детям, которые в предновогодние дни остались в палатах.

В воскресенье, 28 декабря, тренеры спортивной школы хоккейного клуба посетили Рязанскую региональную общественную организацию «Добрые сердца». Это объединение семей, в которых воспитываются дети с синдромом Дауна, аутизма и другими нарушениями здоровья. Ребята пообщались со спортсменами и получили в подарок к Новому году мягкие игрушки, которые принесли болельщики в рамках «Мишкопада».