В Рязани прошел турнир по хоккею в валенках

В Рязани в рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица России» прошел IX турнир по хоккею в валенках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В соревнованиях участвовали восемь команд. Победу одержала команда «Евроспорт», второе место заняла «Никуличи 2», третье — «Калмыкские мракоборцы».

Лучшими игроками турнира признали Илью Ермохина из команды «Никуличи 2», Александра Белика из «Евроспорта» и Александра Матюхина из «Калмыкских мракоборцев».