В Рязани мужчина засунул полуголый труп в лифт и убежал, его сняла камера

Инцидент произошел в 4:10 в доме № 14 на улице Пугачева. На кадрах мужчина сначала тащит тело с помощью ремня к лифту, засовывает внутрь, а потом отправляет на верхний этаж. После он попытался убрать следы крови из подъезда. Однако всё это сняла камера видеонаблюдения. В СК Рязанской области подтвердили факт обнаружения трупа.