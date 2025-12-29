В Рязани мужчина засунул полуголый труп в лифт и убежал, его сняла камера
Инцидент произошел в 4:10 в доме № 14 на улице Пугачева. На кадрах мужчина сначала тащит тело с помощью ремня к лифту, засовывает внутрь, а потом отправляет на верхний этаж. После он попытался убрать следы крови из подъезда. Однако всё это сняла камера видеонаблюдения. В СК Рязанской области подтвердили факт обнаружения трупа.
