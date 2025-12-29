Появились подробности убийства рязанца, полуголое тело которого бросили в лифте

Инцидент произошел в Октябрьском районе Рязани. По данным следствия, днем 26 декабря между ранее знакомыми 61-летним потерпевшим и 35-летним подозреваемым в квартире последнего произошел конфликт. Мужчины были пьяными. Фигурант нанес потерпевшему несколько ударов ножом в туловище. Он скончался на месте. Чтобы сокрыть преступление, злоумышленник ночью 29 декабря вынес тело потерпевшего из квартиры и поместил в лифт. Труп нашли утром жильцы.

Чтобы сокрыть преступление, злоумышленник ночью 29 декабря вынес тело из квартиры и поместил в лифт, сообщили в СК. Труп нашли утром жильцы дома.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Подозреваемый заключен под стражу.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно, что в Рязани мужчина засунул полуголый труп в лифт и убежал, его сняла камера.