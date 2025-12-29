В Рязань привезут средневековые экспонаты из Государственного исторического музея

В 2026 году в Рязани приедет выставка средневековых рыцарских доспехов и оружия «Королевские игры» из Государственного исторического музея. Отмечается, что среди экспонатов будут представлены личные вещи королей, курфюрстов, герцогов.