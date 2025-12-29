В преддверии Нового года Малков вручил государственные и региональные награды

«Сегодня отметили тех, кто своим трудом делает регион лучше — врачей, учителей, работников предприятий, аграриев, деятелей культуры и многих других. Из личных достижений каждого складывается наш общий результат. Отдельно отметили родительский труд. Вручил медали ордена „Родительская слава“ многодетным семьям, где воспитывают по четыре и по пять детей», — отметил Павел Малков. Почетным гражданином Рязанской области стала Татьяна Преснова — главный художник предприятия «Труженица», хранитель традиций михайловского кружева, добавил глава региона.

В преддверии Нового года губернатор Павел Малков вручил государственные и региональные награды. Пост об этом 29 декабря опубликован у него в соцсетях.

Кроме того, по его словам, в год 80-летия Победы звание «Рубеж воинской доблести» получили рабочий поселок Павелец, села Кремлево и Павелец Скопинского округа.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова.