Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
-4°
Втр, 30
-6°
Срд, 31
-7°
ЦБ USD 77.45 -0.24 30/12
ЦБ EUR 91.48 0.27 30/12
Нал. USD 79.00 / 78.50 29/12 18:20
Нал. EUR 92.50 / 93.98 29/12 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
9 часов назад
1 774
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
690
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
907
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 467
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В преддверии Нового года Малков вручил государственные и региональные награды
«Сегодня отметили тех, кто своим трудом делает регион лучше — врачей, учителей, работников предприятий, аграриев, деятелей культуры и многих других. Из личных достижений каждого складывается наш общий результат. Отдельно отметили родительский труд. Вручил медали ордена „Родительская слава“ многодетным семьям, где воспитывают по четыре и по пять детей», — отметил Павел Малков. Почетным гражданином Рязанской области стала Татьяна Преснова — главный художник предприятия «Труженица», хранитель традиций михайловского кружева, добавил глава региона.

В преддверии Нового года губернатор Павел Малков вручил государственные и региональные награды. Пост об этом 29 декабря опубликован у него в соцсетях.

«Сегодня отметили тех, кто своим трудом делает регион лучше — врачей, учителей, работников предприятий, аграриев, деятелей культуры и многих других. Из личных достижений каждого складывается наш общий результат.

Отдельно отметили родительский труд. Вручил медали ордена „Родительская слава“ многодетным семьям, где воспитывают по четыре и по пять детей», — отметил Павел Малков.

Почетным гражданином Рязанской области стала Татьяна Преснова — главный художник предприятия «Труженица», хранитель традиций михайловского кружева, добавил глава региона.

Кроме того, по его словам, в год 80-летия Победы звание «Рубеж воинской доблести» получили рабочий поселок Павелец, села Кремлево и Павелец Скопинского округа.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова.