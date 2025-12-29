В напитках с алоэ снова нашли ацетон

После отравления ребенка в Новой Москве Роспотребнадзор провел ряд проверок в торговых сетях. Продавцы вскрыли партию напитка Aloe Vera и обнаружили в нескольких бутылках запах ацетона. Летучие органические соединения нашли в пяти бутылках из восьми случайных. Подозрительные партии от производителя «Вельта-Пенза» изымают из продажи онлайн и офлайн Ранее продажу напитка ограничил «Магнит».