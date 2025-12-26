Рязань
«Магнит» начал убирать с полок напиток «Алоэ вера» из-за найденного ацетона
Сеть магазинов «Магнит» начала срочный отзыв напитка «Алоэ вера» после того, как в нескольких бутылках был обнаружен ацетон, сообщает ТАСС. Вся продукция поставщика напитка (ООО «Вельта-Пенза») будет снята с продажи, а компания проводит внеплановую проверку производства.

Причиной экстренного изъятия стал случай в Новой Москве: ребенок получил ожог гортани после употребления напитка. Проверка московского «Магнита» показала наличие ацетона в четырех бутылках из партии. Часть продукции уже изъята, однако на полках остались бутылки с другими датами производства, что привлекло внимание полиции.

Похожий инцидент зафиксирован в Санкт-Петербурге: местный житель, купивший напиток в октябре через вендинговый автомат, почувствовал резкий химический привкус и немедленно выплюнул жидкость. Бутылку сохранили для экспертизы, а в Роспотребнадзор поступила жалоба.