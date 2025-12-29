В Константинове почтили память Сергея Есенина в день 100-летия его смерти
В храме Казанской иконы Божией Матери прошла панихида, в ней участвовал Рязанский камерный хор под управлением Алексея Ракина. После к памятнику Есенина возложили цветы. В научно-культурном центре прошла творческая встреча. Затем состоялась экскурсия по выставке-расследованию «Мое степное пенье сумело бронзой прозвенеть».
В Константинове почтили память Сергея Есенина в день 100-летия его смерти. Об этом сообщает сайт правительства.
