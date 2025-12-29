В Госдуме допустили отключение мобильного интернета в новогоднюю ночь

Мобильный интернет в России могут временно ограничить в период новогодних праздников, в том числе в новогоднюю ночь. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с «Абзацем».

По его словам, такие меры могут применяться для обеспечения безопасности при риске атак беспилотников. Ограничения, подчеркнул парламентарий, могут вводиться в любой день и не зависят от праздничных дат.

При этом он уточнил, что замедление работы социальных сетей и видеоплатформ, вероятнее всего, не планируется. По его словам, граждане смогут пользоваться интернетом через Wi-Fi, а Роскомнадзор не намерен вводить дополнительные блокировки в праздничный период.