График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
5 часов назад
1 187
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
669
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
867
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 445
Суд закрыл полигон ТКО под Рыбновским районом и обязал провести рекультивацию
Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов вблизи деревни Зеленино Рыбновского района. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

В ходе проверки установлено, что полигон использовался с нарушением требований законодательства, в том числе с превышением проектной вместимости. В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Деятельность по размещению отходов на полигоне прекратили. Организацию, эксплуатировавшую объект, обязали провести рекультивацию земельного участка и возместить причиненный окружающей среде ущерб на сумму более 166 млн рублей.

Исполнение судебного решения находится на контроле природоохранной прокуратуры.