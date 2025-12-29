Суд закрыл полигон ТКО под Рыбновским районом и обязал провести рекультивацию

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов вблизи деревни Зеленино Рыбновского района. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.
В ходе проверки установлено, что полигон использовался с нарушением требований законодательства, в том числе с превышением проектной вместимости. В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд.
Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Деятельность по размещению отходов на полигоне прекратили. Организацию, эксплуатировавшую объект, обязали провести рекультивацию земельного участка и возместить причиненный окружающей среде ущерб на сумму более 166 млн рублей.
Исполнение судебного решения находится на контроле природоохранной прокуратуры.