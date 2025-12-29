Рязанские полицейские во время рейдов изъяли 740 литров алкоголя

В пятницу и выходные, с 26 по 28 декабря, полицейские провели в Рязанской области рейды, после которых изъяли 740 литров алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В областном центре и пяти районах региона проверили бары, кафе, магазины, торговые павильоны и установили семь нарушений правил продажи алкоголя. Также найдены трое рязанцев, которые продавали спиртосодержащую жидкость.

У жителя Московского района города полицейские изъяли 365 литров спиртного. В кафе в Октябрьском районе областного центра — 55 литров алкоголя. В досуговом заведении в Пителинском районе изъят 141 литр алкоголя.

Возбуждены административные производства, виновных должностных, юридических и частных привлекут к ответственности, заверили в полиции.