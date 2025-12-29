Россиянам назвали оптимальное время для заказа такси в новогоднюю ночь

31 декабря уехать на такси выгоднее всего до 20:00, а также в период с 22:00 до 23:00. Далее начинается повышенный спрос и держится всю ночь, до 5-6 утра. В 3-4 часа ситуация немного стабилизируется: ажиотаж снизится, появится больше свободных водителей. 1 января спрос будет держаться на уровне выше обычного почти весь день. Однако выгодным может быть отрезок с 8:00 до 10:00, а также после 15-16 часов.

Россиянам назвали оптимальное время для заказа такси в новогоднюю ночь. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Go».

Фото взято из Telegram-канала «РИА Новости: экономика».