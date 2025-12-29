Россиян предупредили о мошеннической схеме со сменой тарифа интернета

Мошенники начали использовать новую схему для кражи персональных данных, выдавая себя за сотрудников интернет-провайдеров. Как сообщает РИА «Новости», злоумышленники звонят гражданам, называя их точный домашний адрес и предлагая изменить условия обслуживания интернета или уточнить актуальность подключения.
Если человек сообщает, что больше не проживает по указанному адресу или не пользуется услугой, мошенники предлагают «исключить его из клиентской базы». Для этого они просят продиктовать код из СМС, который на самом деле является подтверждением входа в личный кабинет или других сервисов, связанных с персональными данными пользователя.
Получив этот код, мошенники получают доступ к учетной записи и всей информации внутри, включая паспортные данные, контакты и даже финансовые сведения. Эти данные затем могут быть использованы для дальнейших мошеннических действий, таких как оформление кредитов.
Специалисты напоминают, что ни один оператор связи не запрашивает коды подтверждения по телефону.