Путин в телефонном разговоре с Трампом сообщил об атаке на его резиденцию

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели еще один телефонный разговор. Об этом 29 декабря сообщило ТАСС.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Путин рассказал об атаке ВСУ на его резиденцию в Новгородской области. Применялись БПЛА дальнего действия. Атака состоялась «фактически сразу после» переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго.

Российский лидер заявил, что террористические действия ВСУ «не останутся без ответа». Путин дал понять Трампу, что позиция РФ будет пересмотрена «в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом», сказал Ушаков.

По его словам, американский президент был шокирован и возмущен случившимся. Трамп заявил, что даже не мог предположить «такие сумасшедшие действия», как атака на госрезиденцию президента РФ.

Лидер США добавил, что это повлияет на американские подходы в работе с Владимиром Зеленским.

Кроме того, в телефонном разговоре Трамп и его советники проинформировали Путина об итогах переговоров с главой киевского режима. США сообщили, что рекомендовали Зеленскому не пытаться получить передышку на фронте.

Напомним, ВСУ пытались атаковать госрезиденцию в ночь на 29 декабря.