На трассе в Рязанской области произошло ДТП, пострадали трое детей

Отмечается, что авария случилась в пятницу, 26 декабря, на 259-м километре автодороги М-5 «Урал» в Спасском районе. По предварительной информации, 48-летний житель Шиловского района на «Сузуки» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате водитель и его пассажиры — 34-летняя жительница Рязанского района, а также несовершеннолетние девочки в возрасте 12-ти, 9-ти и 4-х лет с полученными травмами доставлены в больницу.

