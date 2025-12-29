На Рязань пришлось 5% всех угонов автомобилей в 2025 году

В Рязанской области за 2025 год зарегистрировали около 5% всех автомобильных угонов по России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «Страхового дома ВСК». По данным экспертов, по стране число краж машин снизилось на 37% по сравнению с прошлым годом.

В Рязани угонщики чаще всего выбирали автомобили Kia — на них пришлось 21% всех случаев. Второе место заняли LADA с 14%, остальные кражи (12%) приходятся на машины Lexus, Chery, LIXIANG, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota.